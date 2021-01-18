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Хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников и актриса Мария Кожевникова на конкурсе &laquo;Гордость московской полиции&raquo; в Москве Хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников и актриса Мария Кожевникова на конкурсе &laquo;Гордость московской полиции&raquo; в Москве

Кожевников жестко отреагировал на решение ИИХФ по чемпионату мира

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал новость о том, что Минск лишен права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года, передает «СЭ».

«Кто-то пишет, что он не поехал бы в Минск. А во Францию они поедут? Там идут демонстрации и убийства. Поедут, это чистая ангажированная политика. В Америку поедут? Поедут», — сказал Кожевников.

Напомним, также игры чемпионата мира должны пройти в Риге.

Ранее сообщалось о том, что Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею.

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