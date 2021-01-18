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Президент ИИХФ Рене Фазель Президент ИИХФ Рене Фазель

Фазель прокомментировал решение ИИХФ лишить Минск права на проведение ЧМ

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Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал решение организации лишить Минск права на проведение чемпионата мира 2021 года.

«Прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги. Мы пытались способствовать тому, чтобы турнир можно было использовать в качестве инструмента для примирения», — передает слова Фазеля пресс-служба ИИХФ.

Также Фазель отметил, что проведение матчей в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать.

Ранее сообщалось о том, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею 2021 года.

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