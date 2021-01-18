Фазель прокомментировал решение ИИХФ лишить Минск права на проведение ЧМ

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал решение организации лишить Минск права на проведение чемпионата мира 2021 года.

«Прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги. Мы пытались способствовать тому, чтобы турнир можно было использовать в качестве инструмента для примирения», — передает слова Фазеля пресс-служба ИИХФ.

Также Фазель отметил, что проведение матчей в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать.

Ранее сообщалось о том, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею 2021 года.