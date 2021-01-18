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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному собранию, 20 февраля 2019 года Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному собранию, 20 февраля 2019 года

Валуев раскритиковал решение лишить Минск права на проведение ЧМ

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Бывший боксер Николай Валуев раскритиковал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишить Минск права на проведение чемпионат мира по хоккею 2021 года, передает «СЭ».

«Мы видим, что политика теперь определяет те или иные действия спортивных властей. Комитет принял решение на фоне давления спонсоров и общественности, но оно все равно политическое», — сказал Валуев.

Турнир должен состояться с 21 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось о том, что Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею

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