Бывший игрок ЦСКА рассказал о конфликте Гончаренко с Онопко и Овчинниковым

| Карен Саркисян

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о конфликте главного тренера московского клуба Виктора Гончаренко с помощниками Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым.

Напомним, что Онопко и Овчинников покинули московский клуб в конце 2020 года.

По мнению игрока, руководство ЦСКА доверяет Гончаренко.

«Не понимаю, почему одних убирают, а другие остаются, ведь за результат отвечает главный тренер, а пока результата нет», — цитирует Кузнецова «РБ-Спорт».

После 19 туров РПЛ московский клуб набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.