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Почетный президент РФС раскритиковал селекционный отдел ЦСКА

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал селекционный отдел московского ЦСКА.

По словам почетного президента РФС, уровень легионеров, заполонивших Российскую премьер-лигу (РПЛ), не выдерживает никакой критики.

Колосков отмечает, что за большие деньги покупаются футболисты, с которыми расстаются после первого же сезона.

«Непонятно, каким образом мог появиться в ЦСКА такой игрок, как Адольфо Гайч. Такое впечатление, что для селекционных служб главной задачей является оборот средств», — цитирует Вячеслава Колоскова «Спорт Уик-Энд».

После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.

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