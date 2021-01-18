Почетный президент РФС раскритиковал селекционный отдел ЦСКА

| Карен Саркисян

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал селекционный отдел московского ЦСКА.

По словам почетного президента РФС, уровень легионеров, заполонивших Российскую премьер-лигу (РПЛ), не выдерживает никакой критики.

Колосков отмечает, что за большие деньги покупаются футболисты, с которыми расстаются после первого же сезона.

«Непонятно, каким образом мог появиться в ЦСКА такой игрок, как Адольфо Гайч. Такое впечатление, что для селекционных служб главной задачей является оборот средств», — цитирует Вячеслава Колоскова «Спорт Уик-Энд».

После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.