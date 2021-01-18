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«Зенит» заинтересован в услугах хавбека сборной Румынии

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«Зенит» заинтересован в услугах хавбека сборной Румынии Денниса Мана, сообщает Gazeta Sporturilor.

Отмечается, что сейчас игрок ФКСБ ведет переговоры с турецким «Фенербахче».

Также на футболиста претендуют «Рома», «Парма», «Аталанта», «Фейеноорд», «Севилья» и «Шеффилд Юнайтед».

Ранее Сердар Азмун прилетел на тренировочный сбор «Зенита».

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