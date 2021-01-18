Черданцев выступил за сокращение РПЛ до 12 клубов

| Мартин Норикович

Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал возможность сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 клубов.

По мнению комментатора, возможность сокращения РПЛ — идея перспективная.

»Григорий Иванов из «Урала» обеспокоен тем, что топ-клубы не будут ездить в провинцию? Будут.

Во-первых, есть Кубок. Во-вторых, играйте так, чтобы быть в числе топ-12.

А будут играть на вторую дюжину, так причем здесь ЦСКА, «Спартак» и «Зенитом»?» — написал Черданцев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.