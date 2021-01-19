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Форвард «Каролины» Свечников признан первой звездой матча с «Нэшвиллом»

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Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз», сообщается на официальном сайте лиги.

Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Российский форвард забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Вторым стал нападающий «хищников» Виктор Арвидссон. В его активе 2 (1+1) очка.

Третьей звездой признан еще один представитель «Нэшвилла» Филип Форсберг, забросивший одну шайбу.

Ранее сообщалось, что гол Свечникова не спас «Каролину» от поражения в матче с «Детройт Ред Уингз».

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