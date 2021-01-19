Хабиб опроверг слова главы UFC о своем нежелании драться с Сен-Пьером

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова главы промоушена Даны Уайта о том, что россиянин не заинтересован в поединке против экс-обладателя титулов в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера.

«Это он не хочет драться со мной. Я только что переписывался с ним в директе, а теперь нужно, чтобы я сказал что-то плохое о нем? Мне нужно поговорить с этим парнем. Жорж, пожалуйста, дай мне знать, когда ты вернешься», — заявил Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу The Schmo.

16 января глава UFC сообщил, что россиянин может вернуться в октагон, если боец будет впечатлен поединками Конор Макгрегор – Дастин Порье и Майкл Чендлер – Дэн Хукер на турнире UFC 257.

Ранее Уайт исключил проведение поединка Нурмагомедов — Сен-Пьер.