Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

close

Игрок «Монреаля» Романов поделился эмоциями от первого гола в НХЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов поделился эмоциями от первого гола в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерз» (3:1).

«Я не понимал, что забил. Был так взволнован, что просто не было слов. Это потрясающее ощущение. Мы выиграли два последних матча, потому что играли как единая команда, как семья», — приводит слова хоккеиста официальная страница команды в Twitter.

Ранее сообщалось, что Романов стал вторым защитником в истории команды, которому удалось забросить дебютную шайбу в НХЛ в первых трех матчах.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.