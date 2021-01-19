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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель во время встречи во Дворце независимости в Минске, 11 января 2021 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель во время встречи во Дворце независимости в Минске, 11 января 2021 года

Белоруссия получит компенсацию за лишение ЧМ-2021 по хоккею

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Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Петр Бржиза заявил, что Белоруссия получит компенсацию за лишение чемпионата мира 2021 года.

Турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, однако 18 января совет ИИХФ отнял у Белоруссии право принять игры первенства.

«Санкций для ИИХФ? Предусмотрены не санкции, а компенсации белорусским организаторам. Они точно прописаны в договорах. Мы ждем отчета и анализа из офиса генерального секретаря ИИХФ, который определит все издержки и последствия этого решения в ближайшие недели», — цитирует Бржизу Sport.cz.

Функционер отметил, что точная сумма компенсации пока неизвестна.

Ранее в Латвии выразили сожаление в связи с лишением Минска чемпионата мира.

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