Избитый Кокориным и Мамаевым водитель увеличил исковые требования

Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, заявил, что водитель Виталий Соловчук увеличил исковые требования к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

19 января в Савеловском суде Москвы прошло первое заседание по иску водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, пострадавшего в потасовке с футболистами 8 октября 2018 года.

«Сегодня судом было принято уточнение искового заявления, в масштабах иска оно не очень значительное — вместо 42 тысяч рублей компенсации потраченных на лечение средств истцом затребована сумма в 120 тысяч», — цитирует Барика РИА «Новости».

Адвокат отметил ,что были представлены документы о том, что средства пошли на дополнительные процедуры для подготовки к операции на носу.

Ранее сообщалось, что водитель ведущей Первого канала намерен взыскать с Кокорина и Мамаева более ₽1 млн.