В Белоруссии назвали ИИХФ жертвой политических игр

Глава Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков высказался о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишить Минск права проведения матчей чемпионата мира 2021 года.

«Нам жаль, что ИИХФ и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Белоруссии», — приводит слова функционера официальный сайт федерации.

Басков отметил, что страна проделала большую работу по организации турнира.

«К сожалению, процедура, предусмотренная ИИХФ, не предусматривает возможности апелляции», — добавил глава организации.

Ранее сообщалось, что Белоруссия получит компенсацию за лишение ЧМ-2021 по хоккею.