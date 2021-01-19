Брат Хабиба сделал вес перед дебютным боем в UFC

Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов успешно прошел процедуру взвешивания перед дебютным поединком в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против представителя Казахстана Сергея Морозова.

Двоюродный брат чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова показал вес 61,6 кг. Вес казахстанского бойца составил 61,2 кг.

Поединок в легчайшем весе пройдет 20 января на турнире UFC Fight Island 8 в Абу-Даби.

В профессиональной карьере Нурмагомедов принял участие в 12 поединках и одержал 12 побед. В активе Морозова 16 побед и четыре поражения.

Ранее Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего боя двоюродного брата.