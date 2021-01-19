Игрок «Сочи» Жоаозиньо рассказал об угрозах после матча со «Спартаком»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал об угрозах после матча 18-го тура чемпионата России против московского «Спартака» (1:0).

Футболист заявил, что часто слышал от болельщиков красно-белых расистские оскорбления во время матчей.

«Кстати, после матча со «Спартаком» мне в директ присылали много угроз. И не только мне, но и моей семье. Писали, что я обезьяна, что я такой, сякой… Я не отвечал. Спокойно воспринимал. Читал и улыбался. А что мне нужно было делать?» — цитирует Жоаозиньо «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани дисквалифицирован из-за расизма.