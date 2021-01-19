«Спартак» уволил главного юриста после 14 лет работы

Глава департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов подтвердил информацию об увольнении главного юриста клуба Александра Цомая.

«Подтверждаю, что приняли решение расстаться по соглашению сторон», — цитирует Фетисова «Чемпионат.com».

Ранее появилась информация, что Цомая покидает «Спартак» после 14 лет работы. Одной из причин ухода юриста является недовольство руководства команды тем, как составлялись контракты футболистов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведет переговоры по поводу возвращения полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб.