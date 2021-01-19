Олимпийский чемпион осудил решение лишить Минск чемпионата мира

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишить Минск права принять матчи чемпионата мира 2021 года.

Турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня в столице Белоруссии и Риге, однако 18 января совет ИИХФ отнял у Минска право принять игры первенства.

«Когда болваны политические говорят, что спорт вне политики, они это доказали. Американцы проведут хуже всех. Какие-то поганые политики не дали провести. Они думают только как навредить», — цитирует Тихонова РИА «Новости».

Также бывший спортсмен заявил, что чемпионат мира 2014 года в Минске стал лучшим за всю историю турнира.

Ранее оргкомитет чемпионата мира в Минске отреагировал на решение ИИХФ.