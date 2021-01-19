Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

close
Александр Тихонов Александр Тихонов

Олимпийский чемпион осудил решение лишить Минск чемпионата мира

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишить Минск права принять матчи чемпионата мира 2021 года.

Турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня в столице Белоруссии и Риге, однако 18 января совет ИИХФ отнял у Минска право принять игры первенства.

«Когда болваны политические говорят, что спорт вне политики, они это доказали. Американцы проведут хуже всех. Какие-то поганые политики не дали провести. Они думают только как навредить», — цитирует Тихонова РИА «Новости».

Также бывший спортсмен заявил, что чемпионат мира 2014 года в Минске стал лучшим за всю историю турнира.

Ранее оргкомитет чемпионата мира в Минске отреагировал на решение ИИХФ.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.