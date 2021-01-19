«Краснодар» заинтересован в трансфере лучшего бомбардира чемпионата Франции

«Краснодар» заинтересован в приобретении нападающего «Реймса» Булая Диа, сообщает Le10Sport.

По информации источника, российский клуб пока не делал официального предложения по трансферу футболиста. Отмечается, что к игроку проявляют интерес «Марсель», а также лондонские клубы «Вест Хэм Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Фулхэм».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Диа принял участие в 18 матчах, в которых забил 12 мячей. Вместе с форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе он делит первую строчку в списке бомбардиров Лиги 1.

Ранее новичок «Локомотива» рассказал о несостоявшемся переходе в «Краснодар».