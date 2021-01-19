Тедеско обратился к фанатам «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско обратился к болельщикам команды.

«Сейчас я нахожусь в Дубае, и за моей спиной ярко светит солнце. Надеюсь, что у вас тоже все хорошо. Люблю и скучаю по вам, уже не могу дождаться возобновления чемпионата России. Я на все 100 процентов моего сердца ваш тренер», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года. В декабре немецкий наставник заявил, что не будет продлевать контракт с командой. Действующее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» (37 очков) занимает второе место в турнирной таблице, отставая от идущего на первой строчке петербургского «Зенита» на четыре балла.

Ранее Тедеско прокомментировал подписание контракта с полузащитником Йорритом Хендриксом.