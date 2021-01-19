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Главный тренер &laquo;Челси&raquo; Фрэнк Лэмпард Главный тренер &laquo;Челси&raquo; Фрэнк Лэмпард

«Челси» может уволить Лэмпарда после матча с «Лестером»

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Лондонский «Челси» может уволить главного тренера Фрэнка Лэмпарда после перенесенного матча 18-го тура чемпионата Англии против «Лестер Сити», сообщает Talk Sport.

По информации издания, специалист будет отправлен в отставку, если команда проиграет «лисам». Встреча пройдет в Лестере 19 января. Начало — в 23.15 мск.

После 18 матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» с 29 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что некоторые игроки столичного клуба разочарованы тактикой Лэмпарда в последних матчах.

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