Уткин резко высказался о решении ИИХФ лишить Минск чемпионата мира

Блогер Василий Уткин высказался о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишить Минск права проведения матчей чемпионата мира 2021 года.

«Я не сторонник и не противник, потому что от моего голоса ничего не зависело. Я наблюдатель. По моему мнению, проводить чемпионат мира в Белоруссии было бы позорно для хоккея», — ответил Уткин на вопрос подписчика в Instagram.

Бывший комментатор считает, что отмена матчей в Минске является единственно верным решением.

Турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня в столице Белоруссии и Риге, однако 18 января совет ИИХФ принял решение лишить Минск права принять матчи чемпионата мира из-за политической ситуации в стране.

Ранее глава ИИХФ Рене Фазель заявил, что Белоруссия получит денежную компенсацию за отмену матчей.