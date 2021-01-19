Роспотребнадзор разрешил пускать до 20% болельщиков на подмосковные арены. Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Роспотребнадзор ответил на наше заявление. Прислали, что они не против присутствия зрителей, упираясь на предписания Роспотребнадзора. Разрешаем пускать зрителей до 20% с соблюдением всех требований», — передает слова Терюшкова »РБ Спорт».

Напомним, спортивные мероприятия проходили в Подмосковье без болельщиков из-за пандемии коронавируса.

Ранее московский ЦСКА обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).