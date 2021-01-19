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«Фратрия» выступила против идеи с паспортами для переболевших COVID-19

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Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» выступила против идеи с паспортами для переболевших COVID-19.

Напомним, появилась информация о том, что на матчи «Уфы» можно будет попасть по прививочным паспортам или медицинским справкам.

«Нельзя предоставлять те или иные блага и преференции тем, кто чем-то переболел или был от чего-то привит. Мы рискуем дойти до абсурдных ситуаций с предматчевыми диспансеризациями болельщиков», — говорится в сообщении «Фратрии» в Instagram.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов полетел с «Уфой» на сборы.

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