В «Уфе» ответили на упреки болельщиков «Спартака»

Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов ответил на упреки со стороны объединения болельщиков московского «Спартака» «Фратрия», передает РИА «Новости».

Напомним, Башкортостан стал одним из первых регионов России, где жители с антителами на коронавирус будут получать специальный документ. Обладатели антиковидных паспортов смогут сидеть вместе на спортивных объектах. Данное решение не понравилось «Фратрии». В организации уверены, что таким образом можно дойти до «предматчевой диспансеризации болельщиков».

«При всем уважении к «Фратрии», это не их дело. Это дело государственных органов, министерства здравоохранения и так далее. Пусть они разбираются с руководством «Спартака», — сказал Мурзагулов.

Ранее «Фратрия» выступила против идеи с паспортами для переболевших COVID-19.