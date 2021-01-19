Баскетбольный ЦСКА может переехать в другой город

Московский баскетбольный клуб ЦСКА может переехать в другой город, об этом рассказал президент команды Андрей Ватутин в беседе со «СЭ».

Напомним, летом 2021 года планируется снести арену УСК ЦСКА, где красно-синие выступают в Единой лиге ВТБ. Также там находится офис клуба.

«Рассматриваем самые разные варианты, в том числе и переезд в другой город. Будем стремиться сделать из плохого хорошее. Решение Минобороны о срочном сносе арены — удар по жизнедеятельности клуба», — сказал Ватутин.



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