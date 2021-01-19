Минобороны ответило на претензии президента баскетбольного ЦСКА

Министерство обороны Российской Федерации ответило на слова президента баскетбольного московского клуба ЦСКА Андрея Ватутина о том, что армейцы могут переехать в другой город из-за сноса арены команды, передает «СЭ».
«Домашняя арена клуба имеет большую степень изношенности и не соответствует современным нормам и требованиям. На ее месте планируется построить новый универсальный спорткомплекс», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что новая арена будет способствовать укреплению имиджа команды и станет символом современной Москвы благодаря архитектурному облику.
Ранее сообщалось о том, что баскетбольный ЦСКА может переехать в другой город.