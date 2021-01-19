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Игрок ПБК ЦСКА Отелло Хантер и игрок БК &laquo;Анадолу Эфес&raquo; Брайант Данстон (справа) в финальном матче финала четырех баскетбольной Евролиги между БК &laquo;Анадолу Эфес&raquo; (Стамбул, Турция) и ПБК ЦСКА (Москва, Россия) Игрок ПБК ЦСКА Отелло Хантер и игрок БК &laquo;Анадолу Эфес&raquo; Брайант Данстон (справа) в финальном матче финала четырех баскетбольной Евролиги между БК &laquo;Анадолу Эфес&raquo; (Стамбул, Турция) и ПБК ЦСКА (Москва, Россия)

Минобороны ответило на претензии президента баскетбольного ЦСКА

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Министерство обороны Российской Федерации ответило на слова президента баскетбольного московского клуба ЦСКА Андрея Ватутина о том, что армейцы могут переехать в другой город из-за сноса арены команды, передает «СЭ».

«Домашняя арена клуба имеет большую степень изношенности и не соответствует современным нормам и требованиям. На ее месте планируется построить новый универсальный спорткомплекс», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что новая арена будет способствовать укреплению имиджа команды и станет символом современной Москвы благодаря архитектурному облику.

Ранее сообщалось о том, что баскетбольный ЦСКА может переехать в другой город.

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