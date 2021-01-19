Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

close

Защитника «Локомотива» Ротенберга прооперировали в Барселоне

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Защитника московского «Локомотива» Бориса Ротенберга прооперировали в Барселоне, передает пресс-служба красно-зеленых в Twitter.

Отмечается, что футболисту удалили фиксирующую пластину.

Игрок продолжает восстанавливаться от травмы крестообразных связок колена, которую он получил в декабре 2018 года в игре с казанским «Рубином».

Ранее «Локомотив» заменил соперника по товарищескому матчу.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.