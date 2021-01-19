Защитника «Локомотива» Ротенберга прооперировали в Барселоне

Защитника московского «Локомотива» Бориса Ротенберга прооперировали в Барселоне, передает пресс-служба красно-зеленых в Twitter.
Отмечается, что футболисту удалили фиксирующую пластину.
Игрок продолжает восстанавливаться от травмы крестообразных связок колена, которую он получил в декабре 2018 года в игре с казанским «Рубином».
Ранее «Локомотив» заменил соперника по товарищескому матчу.
В одной из клиник Барселоны Борису Ротенбергу была проведена операция по удалению фиксирующей пластины.— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 19, 2021
В ближайшие дни Борис вернётся в расположение команды и продолжит восстановление. pic.twitter.com/gUpD9F1FDQ