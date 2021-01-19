Экс-фигурист Алексей Ягудин выложил в Instagram забавное видео.
На записи жена спортсмена Татьяна Тотьмянина разбивает тарелку о голову мужа, затем он берет тарелку большего размера и разбивает ее о свою голову.
Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года.
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Ягудин разбил тарелку о голову
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Экс-фигурист Алексей Ягудин выложил в Instagram забавное видео.
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