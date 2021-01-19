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Фигурист Алексей Ягудин во время выступления в ледовом гала-шоу в честь юбилея тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой &laquo;Юбилей в кругу друзей. 7:0&raquo;, 2017 год Фигурист Алексей Ягудин во время выступления в ледовом гала-шоу в честь юбилея тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой &laquo;Юбилей в кругу друзей. 7:0&raquo;, 2017 год

Ягудин разбил тарелку о голову

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Экс-фигурист Алексей Ягудин выложил в Instagram забавное видео.

На записи жена спортсмена Татьяна Тотьмянина разбивает тарелку о голову мужа, затем он берет тарелку большего размера и разбивает ее о свою голову.

Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года.

Ранее Ягудин подвел итоги 2020 года.

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