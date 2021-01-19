Ягудин разбил тарелку о голову

Экс-фигурист Алексей Ягудин выложил в Instagram забавное видео.



На записи жена спортсмена Татьяна Тотьмянина разбивает тарелку о голову мужа, затем он берет тарелку большего размера и разбивает ее о свою голову.



Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года.

Ранее Ягудин подвел итоги 2020 года.