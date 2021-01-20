Нападающий ЦСКА попал на просмотр в «Химки»

Нападающий московского ЦСКА Лассана Н'Диайе попал на просмотр в «Химки». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного коллектива в Twitter.

Вместе с командой на сборах в Турции также тренируются Никита Балахонцев («Новосибирск»), Денис Грибанов («Салют-Белгород»), Владислав Волков («Родина») и Вильдан Ермилов, последним клубом которого был «Динамо-Ставрополь».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Игоря Черевченко занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе после 19 туров 25 очков.

Ранее сообщалось, что главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу призвал Лионеля Месси уйти из «Барселоны».