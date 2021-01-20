Бывший тренер «Зенита» призвал Месси покинуть «Барселону»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу призвал Лионеля Месси уйти из «Барселоны». Об этом сообщает Prosport.ro.

По его мнению, на его плечи сваливают все неудачи сине-гранатовых, из-за чего аргентинцу стоит поискать новый клуб.

Луческу отметил, что не смог бы справиться с Месси, если бы он находился в его команде, так как испытывает определенные трудности при работе с капризными футболистами.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен усилить оборону аргентинским защитником «Ланса» Факундо Мединой.