Экс-президент «Локомотива» назвал Райковича «недоразумением Николича»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о расторжении контракта защитника Слободана Райковича с красно-зелеными. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, сербскому защитнику было бы непросто играть и во втором по силе российском дивизионе.

«Райкович — недоразумение Николича. Он его привел и говорил, что поможет. Думаю, что Марко давно его не видел и не знал его состояния перед тем, как подписывать.

Повторюсь, это ошибка тренера», — сказал Наумов.

Ранее сообщалось, что защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался за возвращение нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак».