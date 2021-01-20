Звезда «Интера» заинтересовал «Реал» и «Барселону»

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла заинтересовал мадридский «Реал» и «Барселону». Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, испанские гранды оказались под впечатлением игры итальянца и готовы начать работу по заключению с ним трудового договора.

Также за 23-летним Бареллой пристально наблюдает мюнхенская «Бавария».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии хавбек провел 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался за возвращение нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак».