Текущее выступление «Челси» в АПЛ — одно из худших в эпоху Абрамовича

В очередном матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» обыграл лондонский «Челси».

Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

После 19 матчей коллектив под руководством Фрэнка Лэмпарда с 29 очками идет на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Этот результат — второй с конца в эпоху Романа Абрамовича.

«Би-би-си» информирует, что лишь однажды «лондонцы» выступали хуже — в сезоне-2015/16 команда Жозе Моуринью после половины чемпионата имела в своем активе 20 очков.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» переиграл «Майнц».