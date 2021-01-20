Кокорин является приоритетной трансферной целью «Фиорентины»

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин является приоритетным вариантом итальянской «Фиорентины» на ближайшее зимнее трансферное окно. Об этом на своем официальном сайте сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В качестве альтернативы «фиалки» рассматривают возможность подписания 27-летнего бразильского форварда Фелипе Андерсона из лондонского «Вест Хэма».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» разозлились на слова французского нападающего Антуана Гризманна после Суперкубка Испании против «Атлетика».