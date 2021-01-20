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Мартин Эдегор перед дебютным появлением в составе мадридского &laquo;Реала&raquo; Мартин Эдегор перед дебютным появлением в составе мадридского &laquo;Реала&raquo;

Полузащитник «Реала» Эдегор хочет уйти в аренду

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Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор хочет уйти в аренду. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, норвежец попросил руководство «сливочных» об уходе из клуба на ближайшие полгода ради получения игровой практики.

Отмечается, что Зидан хотел бы сохранить Эдегора и использовать его в качестве игрока ротации.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 22-летний игрок провел семь матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» разозлились на слова французского нападающего Антуана Гризманна после Суперкубка Испании против «Атлетика».

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