Горбачев покинул «Динамо»

Главный тренер брянского «Динамо» Александр Горбачев покинул команду. Об этом на своем официальном сайте сообщает пресс-служба клуба.

Исполнять его обязанности будет Евгений Перевертайло.



Напомним, что Горбачев выпустил при помощи поддельных справок на поле в матче Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) против омского «Иртыша» трех игроков, заболевших COVID-19, после чего был отстранен на год от работы.

Ранее сообщалось, что нападающий «Эйбара» Серхи Энрик и защитник «Жироны» Антонио Луна были наказаны судом за публикацию интимного видео.