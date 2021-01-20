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Горбачев покинул «Динамо»

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Главный тренер брянского «Динамо» Александр Горбачев покинул команду. Об этом на своем официальном сайте сообщает пресс-служба клуба.

Исполнять его обязанности будет Евгений Перевертайло.

Напомним, что Горбачев выпустил при помощи поддельных справок на поле в матче Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) против омского «Иртыша» трех игроков, заболевших COVID-19, после чего был отстранен на год от работы.

Ранее сообщалось, что нападающий «Эйбара» Серхи Энрик и защитник «Жироны» Антонио Луна были наказаны судом за публикацию интимного видео.

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