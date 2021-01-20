Два испанских футболиста получили срок за слив интимного видео

Нападающий «Эйбара» Серхи Энрик и защитник «Жироны» Антонио Луна были наказаны судом за публикацию интимного видео. Об этом сообщает EFE.

Игроки получили два года условно за ролик, опубликованный без согласия девушки, с которой они занимались сексом.

Суд, вынося решение об условном наказании, принял во внимание тот факт, что футболисты публично признали свою вину и согласились выплатить пострадавшей компенсацию.



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