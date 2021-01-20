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Жоаозиньо высказался о решении Миладиновича сделать российский паспорт

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Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Жоаозиньо высказался о решении сербского защитника клуба Ивана Миладиновича сделать российский паспорт. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, его одноклубник является качественным игроком и способен в будущем усилить сборную России.

«К тому же ему 26 лет, он еще будет прогрессировать. Будь я помоложе, я бы тоже очень хотел выступить за сборную России», — сказал Жоаозиньо.

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского «Спартака» Вячеслав Грозный назвал ЦСКА главным соперником петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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