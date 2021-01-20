Бывший тренер «Спартака» назвал ЦСКА главным соперником «Зенита» в РПЛ

Бывший тренер московского «Спартака» Вячеслав Грозный назвал ЦСКА главным соперником петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, подопечные Виктора Гончаренко способны отыграть четырехочковое отставание от действующих чемпионов страны и впервые за пять лет поднять над головой чемпионский трофей.

При этом специалист отметил, что с большей вероятностью на первой строчке по итогам сезона окажется команда Сергея Семака.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ростова» Роман Еременко высказался о целях клуба на сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).