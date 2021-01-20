«Виннипег» переиграл «Оттаву» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» обыграл «Оттаву Сенаторз»
Встреча прошла в столице Канады на стадионе «Канадиен Тайлер Центр при пустых трибунах и завершилась победой гостей в дополнительное время со счетом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Лаури, Кайл Коннор, Джош Моррисси и Николай Элерс.
У проигравшей команды отличились Джош Норрис, Крис Тирни и Алекс Гальченюк.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Питтсбург Пингвинз».