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3. Артемий Панарин &mdash; хоккеист, 29 лет. Заработано денег: 13 660 000 $. Подписчиков в соцсетях: 576 047 3. Артемий Панарин &mdash; хоккеист, 29 лет. Заработано денег: 13 660 000 $. Подписчиков в соцсетях: 576 047

Два очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Нью-Джерси»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Нью-Джерси Девилз».

Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон сквер гарден» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Трэвис Зэйджак, Майлз Вуд и Джек Хьюз, оформивший дубль на свой лицевой счет.

У проигравшей команды отличились Крис Крайдер, Мика Зибанежад и Филип Хитил.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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