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Эпизод матча &laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Эпизод матча &laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;

Дальтоники пожаловались на цвета форм в матче «Ливерпуль» — «МЮ»

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Сотни людей с дальтонизм выразили недовольство тем, что не смогли отличить «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» на телевизионной картинке матча 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает ESPN.

Напомним, что «Ливерпуль» вышел на игру в красных футболках, в то время как манкунианцы предпочли темно-зеленый комплект.

Генеральный директор компании Color Blind Awareness, занимающейся проблемой людей с дальтонизмом, заявила о максимальном числе жалоб за все время именно после северо-западного дерби.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ростова» Роман Еременко высказался о целях клуба на сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).

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