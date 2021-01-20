Полузащитник «Ростова» Еременко высказался о целях клуба на сезон РПЛ

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко высказался о целях клуба на сезон Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба дончан.

По его словам, желто-синие намерены как минимум повторить результат прошлого сезона, а как максимум — улучшить его.

Напомним, что в прошлом году по итогам чемпионата подопечные Валерия Карпина заняли пятое место и попали в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где уступили израильскому «Маккаби» со счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о перспективах европейской Суперлиги.