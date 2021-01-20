Малкин открыл счет голам в новом сезоне НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил первую шайбу в сезоне-2020/21.

Россиянин поразил ворота «Вашингтон Кэпиталз» на 18-й минуте второго периода.

Ассистировали ему канадцы Крис Летанг и Сидни Кросби.

После второй двадцатиминутки в матче ничья — 4:4.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус оценили решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишить Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года.