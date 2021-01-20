Агент рассказал о будущем защитников Васина и Набабкина в ЦСКА

| Карен Саркисян

Агент Арсен Минасов рассказал о будущем защитников московского ЦСКА Виктора Васина и Кирилла Набабкина.

По словам агента, защитники хотят продолжить играть за московский клуб.

«Пока переговоров с клубом о продлении контракта не было, позже собираемся их начать», — цитирует Минасова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что срок контрактов Васина и Набабкина истекают в конце нынешнего сезона.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Набабкин и Кучаев тренируется по индивидуальной программе на сборе ЦСКА.