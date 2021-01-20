В Госдуме жестко раскритиковали идею сокращения РПЛ до 12 клубов

| Карен Саркисян

Бывший главный тренер ЦСКА и депутат Государственной думы Российской Федерации Валерий Газзаев раскритиковал идею сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 клубов.

По мнению тренера, сокращение РПЛ будет преступлением перед футболом.

Депутат отмечает, что Россия — не карликовое государство, которое может позволить себе лигу из 12 клубов.

«Мы богатейшая страна, провели лучший ЧМ за всю историю мировых первенств, у нас построили великолепные стадионы, сделали инфраструктуру – и после этого всего взять и сократить РПЛ? Ну это бред», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

После 19 туров РПЛ московский ЦСКА набрал 37 очков и расположился на второе месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на четыре очка.

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.