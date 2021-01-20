Лэмпард прокомментировал слухи о возможной отставке с поста главного тренера «Челси»

| Мартин Норикович

«Лестер Сити» обыграл лондонский «Челси» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и завершилась со счетом 2:0.

В составе «Лестера» забитыми мячами отметились Уилфред Ндиди и Джеймс Мэддисон.

После игры главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи о возможной отставке.

«Я не могу контролировать свое будущее. Я принял работу в «Челси», понимая, что будут трудные времена, потому что клуб не был готов к конкуренции. Сейчас нам нужно бороться», — цитирует Лэмпард Goal.

После 19 туров АПЛ «Челси» набрал 29 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице. «Лестер» с 38 очками вышел на первое место.

Ранее «Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче Бундеслиги.