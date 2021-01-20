Нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Болонью» за €10 млн

€Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в итальянскую «Болонью». Об этом сообщает 1000 Cuori Rossoblu.
По информации источника, московский клуб требует за нападающего €10 млн.
Напомним, что Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года за €8,5 млн.
В нынешнем сезоне Адольфо Гайч принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и не забил ни одного мяча.
После 19 туров РПЛ московский ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.