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Главный тренер ФК &laquo;Спартак&raquo; Доменико Тедеско перед началом матча 16-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК &laquo;Спартак&raquo; (Москва) и ФК &laquo;Крылья Советов&raquo; (Самара), ноябрь 2019 года Главный тренер ФК &laquo;Спартак&raquo; Доменико Тедеско перед началом матча 16-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК &laquo;Спартак&raquo; (Москва) и ФК &laquo;Крылья Советов&raquo; (Самара), ноябрь 2019 года

Бородюк прокомментировал решение Тедеско покинуть «Спартак»

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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал решение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско покинуть московский клуб по истечении контракта.

Напомним, что контракт Доменико Тедеско с московским «Спартаком» истекает летом 2020 года.

По мнению тренера, футболистам московского клуба «абсолютно все равно».

«Они, наверное, в основном реагируют на себя, как они будут играть. Что касается тренера, то он абсолютно правильно сделал, что заявил о своем решении», — цитирует Бородюка «Матч ТВ».

После 19 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА на два очка и от петербургского «Зенита» на шесть очков.

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.

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