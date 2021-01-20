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Защитник &laquo;Зенита&raquo; Деян Ловрен Защитник &laquo;Зенита&raquo; Деян Ловрен

Ловрен сравнил РПЛ и АПЛ

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Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен сравнил Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Английскую премьер-лигу (АПЛ).

По словам защитника, в Англии другая интенсивность игры.

«В РПЛ у игроков есть много времени, пространства. А в Англии ты получаешь мяч от вратаря и сразу же отправляешь его вперед.

В АПЛ нужно выкладываться на 100 процентов», — цитирует Ловрена «Спорт-Экспресс».

После 19 туров РПЛ петербургский «Зенит» набрал 41 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице, опережая московский ЦСКА на четыре очка.

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.

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